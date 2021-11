Landesforsten bejagen Waldgebiet zwischen Stelle und Ohlendorf

Stelle – "Achtung Jagd!", Heißt es demnächst wieder im Landkreis Harburg: Am Donnerstag, 2. Dezember, findet eine revierübergreifende Jagd des Forstamtes Sellhorn und der angrenzenden Nachbarjagdreviere rund um die Forstorte Buchwedel und Pattenser Dieke statt.

Da während der Bewegungsjagd plötzlich Wild oder Jagdhunde die Straße queren können, wird auf der Kreisstraße 22 zwischen Stelle und Ohlendorf die Geschwindigkeit auf Tempo 50 und auf der L215 zwischen Pattensen und Thieshope auf Tempo 30 beschränkt. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten jeweils von 9 Uhr bis 13 Uhr. Das Forstamt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, mit besonderer Aufmerksamkeit zu fahren.

"Waldbesucher werden gebeten, an diesem Tag auf andere Waldgebiete auszuweichen. Zur sicheren Durchführung der Jagd werden wir die Waldwege von 7.30 Uhr bis 13 Uhr sperren. Die revierübergreifende Jagd ist notwendig, um die Wildbestände im Einklang mit den land- und forstwirtschaftlichen Belangen zu halten. Gleichzeitig wollen wir den Gesamtbestand an Wildschweinen möglichst gering halten, um einer möglichen Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland vorzubeugen", erklärt Claudius Fricke, Leiter der Revierförsterei Kleckerwald. (cb)