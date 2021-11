Besser geht’s nicht: Feuerwehrfrau Sarah Boenert mit bestem Prüfungsergebnis

Landkreis Harburg - „Ich kann mich nicht erinnern, wann es das zuletzt im Landkreis Harburg gegeben hat!“, so der stellvertretende Ausbildungsleiter der Kreisfeuerwehr Michael Gade begeistert nach der Auswertung der letzten Prüfungen zur Grundausbildung, der sogenannte „Truppmann 1-Lehrgangs“.

Mit der vollen Punktzahl sowohl in Theorie und Praxis sowie in der schriftlichen Prüfung hat Sarah Boenert aus Salzhausen in diesem Jahr das beste Prüfungsergebnis im gesamten Landkreis erreicht. „Dreimal 15 Punkte, mehr geht nicht“, so Gade weiter.

Die junge Brandschützerin aus der Nordheide war bereits einige Jahre als Betreuerin in der Salzhäuser Kinderfeuerwehr tätig, bevor sie sich jetzt entschloss, als aktives Mitglied in die Feuerwehr einzutreten. Nachdem der bisherige Kinderfeuerwehrwart In das Amt des Ortsbrandmeisters wechselte, wurde sie einstimmig zu seiner Nachfolgerin gewählt. Auch familiär ist sie als Tochter des langjährigen Salzhäuser Ortsbrandmeisters Stephan Boenert in Sachen Feuerwehr vorbelastet.

Insgesamt zählte die Feuerwehr in diesem Jahr 237 Teilnehmer an der Grundausbildung aus den Städten und Gemeinden des Landkreises. Sofern die Pandemielage es zulässt, werden sie Ende August nächsten Jahres auf dem Kreisfeuerwehrtag in Hittfeld in einer feierlichen Zeremonie verpflichtet. (cb)