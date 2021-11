Kinderdisco in der Burg Seevetal: Volker Rosin begeistert 600 Fans

Hittfeld – Endlich wieder Kinderdisco in der Burg Seevetal: Die Konzerte mit dem Kinderliedermacher Volker Rosin gehören seit nunmehr 17 Jahren zum festen Programm des Fördervereins TuS Fleestedt Nach einem Jahr Corona-Pause waren alle glücklich, dass die Burg Seevetal in Hittfeld im Rahmen der 2G Regel sich endlich wieder in eine Kinderdisco verwandelte.

Insgesamt waren 600 Kinder und Erwachsene in zwei Konzerten, die unter anderem von der Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt wurden, nicht mehr zu bremsen und sangen und tanzten an ihren Plätzen mit. Inzwischen sind die Besucher, die als Kind schon in den Konzerten von Volker Rosin waren, selbst Eltern und können viele Texte und Bewegungen noch auswendig.

Nach den Konzerten nahm sich Volker Rosin wieder einmal viel Zeit, damit die kleinen Fans voll Stolz eine Autogrammkarte oder ein Erinnerungsfoto mit nach Hause tragen konnten. Bereits jetzt steht fest, dass es auch im nächsten Jahr am 12. November 2022 zwei Konzerte in der Burg Seevetal mit Volker Rosin geben soll. (cb)