Konzert-Highlight: Volker Rosin endlich wieder in der Burg Seevetal

Hittfeld - Seit Jahren haben die Konzerte von Volker Rosin, dem König der Kinderdisco, in der Burg Seevetal einen festen Platz auf dem Kalender der Kids in Seevetal. Nach mehrjähriger Pause wegen der Pandemie und des Umbaus der Burg kehrt er am Sonnabend, 13. November, für zwei Konzerte um 14.00 Uhr und um 16.30 Uhr auf Einladung des Förderverein TuS Fleestedt von 1911 e.V. dorthin zurück.

Mit seinem Konzert „Best of Die Kinderdiscoparty“ bringt Volker Rosin alle Kinder zum Singen und Tanzen. In seiner Show wird getanzt, gehopst und getrampelt. Dabei ist immer absolutes Mitmachen angesagt. Und natürlich hat er auch seinen neuesten Hit „Mama Laudaaa“ im Gepäck. Daneben dürfen auch die beliebten Klassiker "Der Gorilla mit der Sonnenbrille" und "Das singende Känguru" nicht fehlen. Bei seiner Kinderdiscoparty folgt Hit auf Hit.

Karten für diese Konzerterlebnisse sind erhältlich ab Donnerstag, dem 21. Oktober 2021 für jeweils 12 Euro in der Geschäftsstelle des TuS Fleestedt im Sportzentrum Seevetal, bei allen Beratungscentern der Sparkasse Harburg-Buxtehude, bei Spielwaren Toll in Meckelfeld erhältlich. Auch in der Burg Seevetal können unter Telefon 04105/552368 Karten erworben werden, hier fällt allerdings noch eine zusätzliche Vorverkaufsgebühr an.

Die Veranstaltung findet nach der 2-G-Regel gemäß der Niedersächsischen Coronaverordnung statt. Daher müssen alle Erwachsenen beim Einlass einen gültigen Impfnachweis oder eine Genesens Bescheinigung vorzeigen. (cb)