Shopping-Sonntag: Tolles Wetter, Impf-Aktionen und Sport lockten in die City

Harburg – Harburg hat sich am Sonntag in eine Active City verwandelt: Unter dem Motto "Fit in den Herbst“ nutzten viele Menschen nicht nur die Möglichkeit zum Sonntags-Shopping. Auch die vielen Sportangebote zum Mitmachen lockten die Besucher an.

Bei bestem Herbstwetter strömten viele Menschen Harburger Innenstadt. Vor allem auf dem Rathausplatz wurde vor der Bühne kräftig Sport geboten. Verschiedene Institutionen boten einenVor allem die Kinder waren begeistert vom Sockenpuppentheater des HTB (kleines Foto).

Das Angebot der Mitmach-Sportarten reichte von Bootcross-Fitness, Karate, Ju-Jutso Vorführungen und einem Tanz-Quiz.

Im Phoenix-Center gab es bereits vor Beginn des Shopping-Sonntags eine Yoga-Stunde auf dem Parkdeck. Anschließend konnte man beim Tus Harburg das Fitnessabzeichen machen.

In den Harburg Arcaden bot der Easyfitnessclub aus dem Binnenhafen zahlreiche Mitmachaktionen, Gewinnspiel und Fitnessdrinks. Eine professionelle Trainerin des Clubs präsentierte Auszüge aus verschiedenen Trainingsprogrammen. Mitmachen war ausdrücklich erwünscht.

Erst Strampeln, dann Genießen lautete das Motto im Marktkauf-Center: Dort konnte man sich einen Apfel-Mango-Smoothie auf dem Smoothie-Bike mixen. Nur wer kräftig in die Pedale trat, lieferte genug Energie für den Mixer, in dem die fruchtigen Zutaten zu einem gesunden Drink wurden.

Lange Schlangen gab es auch wieder vor den Impfaktionen: In den Harburg Arcaden und im Phoenix Center konnte man sich wieder ohne Anmeldung impfen lassen. Bis zum nächsten Verkaufsoffenen Sonntag ist es nicht mehr lange hin: Bereits am 7. November öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Das Motto lautet dann: Kulturtag. (cb)

Die Tus-Harburg-Trainer Frederik, Jonathan und Christian helfen Centermanagerin Julita Hansen und ihrer Kollegin Claudia Theisel bei den Übungen für das "Europäische Fitnessabzeichen". Foto: Christian Bittcher

Valbone Scharfenberg, Centermanagerin vom Marktkauf-Center strampelt auf dem Smoothie-Bike für einen Smoothie, den Anja mit der Kraft des Rades püriert. Foto: Christian Bittcher

Das Team von Easyfitness bot viel Sport und leckere Drinks in den Harburg Arcaden. Foto: Christian Bittcher