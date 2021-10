Laubabfälle: Recyclinghof Neuland hat an Samstagen länger offen

Neuland - Die Stadtreinigung rechnet in den kommenden Wochen mit verstärkten Anlieferungen von Laub und Grünabfällen auf den Recyclinghöfen. An den vier Sonnabenden im Oktober (9., 16. 23. und 30.10.) wird der Recyclinghof am Neuländer Kamp deshalb erst um 16 Uhr statt wie üblich um 14 Uhr schließen.

Dort nimmt die Stadtreinigung bis zu einem Kubikmeter Laub und Grünabfälle aus Hamburger Privathaushalten gebührenfrei an. Der zweite und dritte Kubikmeter kostet je einen Euro Gebühr. zv