Verkaufsoffener Sonntag: Yoga und Fitnesstest im Phoenix-Center

Harburg - Passend zum Thema „Fit in den Herbst“ dreht sich am kommenden Wochenende am dritten verkaufsoffenen Sonntag in Harburg in diesem Jahr im Phoenix-Center alles um das Thema Sport

und Gesundheit.

Die Besucher können bereits um 12 Uhr fit in den herbstlichen Sonntag starten und auf dem Parkdeck P3 an einer kostenlosen Yogastunde teilnehmen. „In Zusammenarbeit mit den Om Yeah Studios aus Hittfeld veranstalten wir ein Yogaerlebnis der besonderen Art. Denn während es noch ruhig im Center ist, keine Menschen unterwegs sind und die Sonne leicht über den Dächern des Centers tanzt, können interessierte Yogaliebhaber und Anfänger hier die Magie des Yoga erleben und eine Überraschung erhalten“ so Center Managerin Julita Hansen.

Die Anmeldung zum kostenlosen Yoga-Kurs kann per Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter 040 30 70 17 0 erfolgen.

Ergänzt wird das Programm dann ab 13 Uhr vom Turn- und Schwimmverein Harburg/ Wilhelmsburg. Hier haben die Besucher die Möglichkeit – bei einem etwa 30-minütigem Fitnesstest - das europäische Fitness Abzeichen zu erhalten. Dies ist eine Auszeichnung für einen gesundheitsfördernden Fitness-Status und wird in drei Stufen vergeben. Diese Auszeichnung wird von allen gängigen Krankenkassen –

im Rahmen des Bonusprogramms – anerkannt. Hierbei werden verschiedene Übungen wie beispielsweise Step-Test oder Unterarmstütz durchgeführt. Alle Altersgruppen - ab 18 Jahren - können teilnehmen und bekommen die Urkunde im Anschluss direkt ausgedruckt. zv