Kolumne: Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt und Land Nr. 12 ...

Kolumne - Unser Kolumnist Frank Wiesner ist ein ausgemachter Verkehrsfuchs. Der versierte Verkehrsplaner und Fachsprecher für Mobilität der SPD-Fraktion weiß, wo der Bus fährt oder das Auto steht. Er gibt die wichtigen Infos und Tipps, damit man sich, egal wie man unterwegs ist, auf die Verkehrssituationen einstellen kann.

Von Frank Wiesner

Die vielen Baustellen im Sommer haben im Hamburger Süden zum Teil zu chaotischen Zuständen geführt. Zu keinem anderen Themenbereich haben mich so viele Bürgerinnen und Bürger angesprochen, und ihren Unmut geäußert. Der Baustellenankündigungen fanden z.T. gar nicht statt. Es ist z.B. ein Unding, dass die bezirkliche Baustellenkoordination schon frühzeitig von den Winsener Straße wusste, dies aber nicht im Bezirk (incl. der politischen Gremien) bekannt machte. Auch ist es unmöglich, dass beispielsweise die Autobahn GmbH ihre Baustelle auf der A255 (Norderelbbrücke mit B75) nicht einmal eine Woche zuvor im Hamburger Baustellenatlas darstellt. Das werden wir im bezirklichen Mobilitätsausschuss noch weiter aufarbeiten, damit es künftig besser läuft.

Neben Informationen zu zukünftigen Baustellen gibt es wieder Sitzungen, zu den ich einlade (siehe unten).

Verkehrsinfos:

Hörstener Straße

Bis 1. Oktober 2021 wird die Fahrbahn der Hörstener Straße zwischen Walter-Dudek-Brücke und Hausnummer 49d in drei Bauabschnitten teilweise unter

Vollsperrung instandgesetzt.



Mit erheblichen Behinderungen ist speziell im Rampenbereich zu rechnen.



Ab 25. September 2021 folgen die Asphaltierungsarbeiten der drei Bauabschnitte jeweils unter Vollsperrung:



- 25. September: Kreuzung Wetternstraße bis Hausnummer 49d.

- 26. September: Kreuzung Schlachthofbrücke bis Wetternstraße

- Ab 27. September: Walter-Dudek-Brücke bis Schlachthofbrücke



Während der Arbeiten ab 27. September 2021 ist das P+R-Parkhaus über Hannoversche Straße – Schlachthofbrücke erreichbar. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 1. Oktober 2021 komplett abgeschlossen sein.

Winsener Straße

Bis zum Jahresende erneuert der LSBG in der Winsener Straße zwischen Tivoliweg und Gordonstraße Teilbereiche der Nebenflächen. Ab der Gordonstraße soll dann in einem weiteren Bauvorhaben in 2022 weiter gebaut werden. Da die Arbeiten ausschließlich an den Nebenflächen stattfinden, wird der Straßenverkehr nur temporär tangiert, die Winsener Straße bleibt in beiden Richtungen voll nutzbar. Bushaltestellen, Fuß- und Radwege werden ggf. kleinräumlich verlegt.

Milchgrund

Der Milchgrund zwischen Stader Straße und Hermesweg wird von 27.09.2021, 7:00 Uhr bis voraussichtlich (Datum / Uhrzeit) 31.10.2021, 17:00 Uhr wegen Sielsanierungsarbeiten voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird über Eißendorfer Pferdeweg und Heimfelder Straße eingerichtet.

Blohmstraße/ Karnapp

Der Karnapp zwischen Harburger Schloßstraße und Blohmstraße wird von 27.09.2021, 22:00 Uhr bis voraussichtlich 04.10.2021, 5:00 Uhr vollgesperrt.

Der Verkehr wird Richtung Westen über die Seehafenbrücke geführt. Die Blohmstraße ist als Sackgasse im südlichen Ende eingerichtet, da hier der Anschluß an den Karnapp inklusive Schienenausbau stattfindet. An den Wochentagen wird der Kanalplatz als Einbahnstraße Richtung Osten geöffnet. Am Wochenende ist die Schloßinsel ab Freitag 20:00 Uhr nur über die Konsul-Ritter-Straße zu erreichen da die Asphaltdecke in der Blohmstraße bis Kanalplatz aufgebracht wird.

Eißendorfer Waldweg/Maldfeldstraße Die Stadt Hamburg saniert die Fahrbahndecke vom 2. bis 18.10.21. Die Straße Richtung Ehestorf wirf vollgesperrt. Die Buslinien zum Museumsdorf Kiekeberg (340, 544 und 4210) haben eine geänderte Linienführung für die Zeit der Baustelle. Es sind aber keine Haltestelle betroffen. A7-Elbtunnel Die A7 wird zwischen den Anschlusstellen HH-Heimfeld und HH-Volkspark in der Nacht vom Sonnabend, 9.10. 20 Uhr bis Sonntag, 10.10. 10 Uhr vollgesperrt. S31 Harburg Rathaus - Neugraben Vom 18. bis 31.10. wird die S31 zwischen Harburg Rathaus und Neugraben einen abweichenden Fahrplan haben. Bahnstrecke Hamburg - Berlin Noch bis zum 11.12.2021 wird die Schnellfahrstrecke zwischen Hamburg und Berlin wird auf rund 200 Kilometern saniert. Für diese Arbeiten müssen wir jedoch Streckengleise bzw. Teilabschnitte sperren. Die ICE-Züge werden zwischen Hamburg und Berlin umgeleitet, die EC- / IC-Züge entfallen zwischen Hamburg und Berlin. Im Streckenabschnitt Uelzen – Salzwedel – Stendal sind Zugausfälle leider unvermeidlich, da für die umgeleiteten ICE-Züge des Fernverkehrs Platz geschaffen werden muss. Die Linie RE 20 entfällt zwischen Uelzen und Salzwedel, dafür fahren Busse. Alternativ benutzen Sie bitte auch die umgeleiteten ICE, die zweistündlich in Uelzen sowie stündlich in Salzwedel und Stendal halten. Zwischen Hamburg, Uelzen und Salzwedel werden in den Fernverkehrszügen alle Nahverkehrs-Fahrkarten von /nach /über Salzwedel anerkannt.

Leider halten die ICE-Züge nicht in Hamburg-Harburg, trotzdem bestehen gute und schnelle Verbindungen von Hamburg oder Uelzen Richtung Sachsen-Anhalt.

Zum Vormerken: Herbert-Wehner-Platz Der Herbert-Wehner-Platz wird ab Oktober 2021 neu gestaltet. Dies betrifft auch den Harburger Ring, der halbseitig gesperrt werden soll. Veritaskai

Auch der Veritaskai soll von Oktober bis Sommer 2022 zu einer Einabahnstraße werden, weil dort an der Veloroute gebaut wird.

Ehestorfer Heuweg Der 2. Bauabschnitt im Ehestorfer Heuweg soll voraussichtlich am 15.11.2021 beginnen und Frühjahr 2023 enden. Grundsätzlich wird die Straße voll gesperrt, Anlieger können jedoch passieren.

Termine:

Videokonferenz am Freitag, 24.09.2021, ab 18:00 Uhr

Von A nach B mit X

Es werden erste Ideen vorgestellt, wo Express-Busse im Bezirk Harburg und darüber hinaus eingerichtet werden könnten.

Hier die Zugangsdaten:

Radtour der AG Verkehr21 am Sonntag, 3.10, Treffpunkt um 11:00 Uhr auf dem Harburger Rathausplatz. Wir wollen zu Bunkeranlagen in der Hamburger Innenstadt.

Präsenzsitzung der AG Verkehr21, am Montag, 4.10.2021, 18:00 in der Burger-Lounge (Am Centrumshaus 2, 21073 Hamburg) unter Einhaltung der aktuellsten Regeln...

Zum Vormerken die weiteren Termine für die AG Verkehr21, Montag 8.11. und 13.12. (voraussichtlich in der Burger-Lounge)