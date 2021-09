Am kommenden Sonnabend gibt es für alle Nahverkehr for free

Harburg - Am kommenden Sonnabend, 25. September, findet der letzte von insgesamt vier kostenlosen Tagen im HVV statt. Das bedeutet: In den Ringen A-F wird keine Fahrkarte benötigt, Busse und Bahnen können somit nicht nur in Harburg und Hamburg, sondern auch in den Kreisen und Landkreisen Harburg, Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Lüneburg und Stade kostenlos genutzt werden. Darüber hinaus gilt dieses Angebot auch in Teilen weiterer Landkreise in Niedersachsen (Ring F). wg