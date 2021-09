Neue Schwimmhalle für Harburg: Jetzt beginnt der Kampf um die Spenden

Harburg – Im Kampf um die neue Schwimmhalle für Harburg hat jetzt der Kampf um die Spenden begonnen: Wie berichtet muss der Verein "Yes - We Swim!“ fünf bis acht Millionen Euro aufbringen, damit die Schwimmhalle entstehen könnte: Bäderland ist zwar bereit, die Schwimmhalle auf dem Gelände des MidSommerlands zu bauen und zu betreiben, die Kosten in Höhe von fünf bis sieben Millionen Euro müssten aber vom neu gegründeten „Verein zur Förderung der Schwimmausbildung“ getragen werden.

„Nun haben wir die Aussicht auf den Bau einer Schwimmhalle - wenn wir bis Ende Oktober 2021 fünf bis acht Millionen Euro zusammenbekommen, und zwar schon zum Jahr 2025. Darum wollen wir jetzt handeln und das scheinbar Unmögliche schaffen“, sagt Juliane Eisele, die sich mit ihren Mitstreitern seit vielen Jahren für den Bau einer Schwimmhalle in Harburg einsetzt, die für den Schwimmunterricht geeignet ist.

Diese zusätzliche Halle, die am vorderen Bereich des MidSommerlands an den Kinderplantsch-Bereich gebaut werden soll, hat vier 25 Meter Bahnen und eine Sprunganlage bis drei Meter mit einer Wassertiefe von 3,60 Meter – ideale Voraussetzungen für den Schwimmunterricht.

Mit einem Spendenbrief und einem Flyer, der jetzt verteilt wird, werden potenzielle Förderer und Unterstützer animiert, zu spenden, damit die zusätzliche Schwimmhalle gebaut werden kann. Juliane Eisele: „Für Mitte Oktober ist ein Spendenlauf geplant, der die Bürger in der Endspurtphase des Sammelns im Hinblick auf dieses Projekt unterstützen soll. Derzeit warten wir noch auf die behördliche Genehmigung.“

Weitere Informationen zum Schwimmhallenprojekt, den digitalen Flyer und die Möglichkeit zu spenden, gibt es mit einem Klick hier! (cb)