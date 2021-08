Neuer Name fürs Picknick am See: „Black & White Dinner“ an der Außenmühle

Harburg – Auch in diesem Jahr wird an der Harburger Außenmühle festlich gespeist – Allerding nicht mehr nur in Weiß, sondern ausnahmsweise auch in Schwarz. Aus dem Weißen Dinner wird dieses Jahr das „Black & White Dinner“, das aufgrund des 100-jährigen Jubiläums des Eisenbahnbauvereins, dem Hauptsponsor der Veranstaltung, in diesem Jahr umbenannt wurde.

Wer dabei sein möchte sollte sich jetzt schon mal den Termin notieren: Am Sonnabend, 28. August, genießen Groß und Klein von 2021 von 17 bis 23 Uhr bei der nunmehr achten Auflage ein elegantes und fröhliches Picknick am Außenmühlenteich mit vielen Überraschungen und einem abwechslungsreichen Programm.

Wer angenehme Gesellschaft und gutes Essen in großer Runde genießt, ist beimrichtig. Am besten, an einem schönen Sommerabend in herrlichem Ambiente an der Außenmühle in Harburg. So kann man südliche Lebensart und dolce vita nach Norddeutschland holen.

„Jeder ist herzlich eingeladen teilzunehmen und einen gefüllten Picknick-Korb mitzubringen. Voraussetzungen: Die Kleidung darf in diesem Jahr sogar mal schwarz/weiß sein und die Corona-Regeln müssen strikt eingehalten werden“, sagt Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann.

Das diesjährige Programm zum Black & White Dinner ist Dank des großen Engagements desbesonders vielfältig und einfallsreich. Highlights des Abends sind unter anderem stimmungsvoller Klavierzauber, Schaumlogos, Stelzenläufer und die LED-Feuershow „Beauty & Fire“.

„Das prall gefüllte Showprogramm und die vielen zauberhaften Darstellungen werden die Gäste in ihren Bann ziehen und gleichzeitig die Besucher des „Black & White Dinner“ von der einzigartigen, fröhlichen Stimmung und wundervollen Atmosphäre am See verzaubert“, ist sich Melanie-Gitte Lansmann sicher. (cb)