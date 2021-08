Shopping-Sonntag: Impfaktion und Stefan Gwildis waren die Highlights

Harburg – Von wegen impfmüde: Auch die Impfaktion in der Harburger City am verkaufsoffenen Sonntag war ein voller Erfolg. Unter dem Motto „Shoppen und Impfen“ kamen mehrere Hundert Impfwillige in die Harburg Arcaden, um sich den Pieks gegen Covid-19 verpassen zu lassen. Zeitweise reichte die Schlange aus den Harburg Arcaden bis in die Fußgängerzone Lü (Foto unten) hinein.

„Wir sind absolut überwältigt von dem Ansturm bei unserer offenen Impfaktion, die ohne Termin und Anmeldung vom mobilen Impfteam des DRK durchgeführt wurde“, sagt Centermanager Sevket Demir gegenüber harburg aktuell. Das Gute an der Aktion: Die Zweitimpfung kann beim nächsten verkaufsoffenen Sonntag – am 5. September steigt das Herbstfest in der Harburger City – an gleicher Stelle gemacht werden.

Auch die weiteren Aktionen rund um den ersten Shoppingsonntag nach zehn Monaten Corona-Pause kamen gut an. Unter dem Mottowaren die Harburger City und die Einkaufszentren gut gefüllt. Es war zwar nicht rekordverdächtig, aber es herrschte ordentlich Betrieb: Nach Angeben deswaren über 30.000 Menschen in der Stadt unterwegsDreh- und Angelpunkt war die Bühne auf demauf der ein abwechslungsreiches Show- und Musik-Programm gezündet wurde. Außerdem gab es viele Infostände wie etwa vomund

Höhepunkt war der Auftritt vonbei dem alle 250 zur Verfügung stehenden Sitzplätze gefüllt waren. Im Rahmen des Projektes „Maakellos“ trat ihr Botschafter und Soul-Ikone mit der inklusiven Band „Bitte Lächeln!“ auf, bevor er nur vom Klavier begleitet solo auf der Bühne stand und das Harburger Publikum begeisterte. Mit den Worten „Das war ein geiler Nachmittag“, bedankte sich Gwildis bei seinen Harburger Fans.

Ein tolles Programm mit vielen Angeboten gab es auch bei Obi am Großmoordamm: Nach der langen Corona-Durststrecke lockte auch hier ein buntes Sonntags-Programm, mit Glücksrad und tollen Angeboten viele Kunden an. (cb/zv)

Großer Andrang: Bei der offenen Impfaktion in den Harburg Arcaden gab es eine Schlange bis in die Fußgängerzone Foto: Christian Bittcher

Gruppenfoto mit Stelezenläufern und Bezirksamtsleiterin: Die Künstler und Organisatoren vor der Bühne. Foto: Christian Bittcher

Wie ist es, blind zu sein oder im Rollstuhl zu sitzen? Um das zu erleben, wurde im Phoenix-Center ein Rollstuhl-Parcours aufgebaut. Außerdem konnte man versuchen, sich mit verbundenen Augen in der Wohnung zurecht zu finden. Foto: Christian Bittcher

Centermanager Sevket Demir (rechts) war bei der Impfung des 42-jährigen Jack aus Harburg dabei. Foto: Christian Bittcher