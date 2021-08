Zum 15. Jubiläum: Kinderteller startet jetzt wieder sein Angebot

Neugraben - Die Ferien sind so gut wie zu Ende, das Projekt "Kinderteller" in Neuwiedenthal startet wieder - und feiert zugleich 15-jähriges Jubiläum. "Aus einer Idee ist ein etabliertes Projekt geworden, das für die Kinder in unserem Quartier wichtig ist", blickt Patrick Gantenberg-Kralisch, Leiter der DRK-Kita "Grüne Insel" zurück.



Außerdem sagt der Kita-Leiter: "In unserer Kita begegneten uns in der Vergangenheit häufig Kinder, die froh waren, nach dem Wochenende endlich wieder eine warme Mahlzeit zu bekommen. Kinder, die sich am Freitag schon im Voraus satt gegessen haben." Mitarbeitende der Kita gründeten deshalb im Jahr 2006 den "Kinderteller", der vollständig aus Spendengeldern finanziert wird.



Jeden Sonnabend und Sonntag gibt es im gelben Kita-Gebäude am Stubbenhof 20 in Neuwiedenthal für bis zu 50 Kids zwischen drei und 14 Jahren ein kostenloses, warmes Mittagessen. Verteilt werden die Mahlzeiten von Ehrenamtlichen, die für eine gemütliche Atmosphäre sorgen und sich Zeit für ihre kleinen "Kunden" nehmen, wenn die nicht nur in Gesellschaft essen, sondern auch reden oder spielen möchten.



Nach einer coronabedingten Pause startet nun mit Beginn des neuen Schuljahres der Kinderteller ab Sonnabend, 7. August, mit seinem Angebot, jeweils 13 Uhr. (cb)



Spendenkonto "Kinderteller":

DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V.

Hamburger Sparkasse

IBAN: DE 9520 0505 5013 8212 2610

BIC: HASPDEHHXXX

Verwendungszweck: Kinderteller