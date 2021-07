Diese neue und zwei kommende Baustellen werden für Probleme sorgen

Wilstorf - Diese Baustelle wird für zusätzliche Verkehrsprobleme sorgen. Seit heute ist die Winsener Straße zwischen Am Frankenberg und der Jägerstraße eine Einbahnstraße. Man kann nur noch in Richtung stadtauswärts fahren. Bis Mittwochabend (14. Juli), 19 Uhr, wird das so bleiben. Als Ausweichstrecke wird der Langenbeker Weg angeboten. Der lief am Morgen voll.

Anfang August wird es eine weitere Baustelle geben, die für erhebliche Verkehrsprobleme sorgen dürfte. Zwischen Marmstorf und Fleestedt wird die Deckschicht der A7 in Fahrtrichtung Süden auf einer Länge von sechs Kilometern saniert. Die Bauarbeiten sind vom 5. August bis zum 25. September angesetzt. Der Verkehr wird in der Zeit über die Gegenfahrbahn geleitet. Wegen der Verschwenkung, aber auch wegen mindestens einer deutlich verengten Fahrspur, werden Behinderungen erwartet.

Für zwei Wochen, vom Vom 19. bis 30. Juli, wird die Heimfelder Straße zwischen Lohmannsweg und Wattenbergstraße voll gesperrt. Die Fahrbahn bekommt neunen Asphalt. Zudem werden Bushaltestellen umgebaut. Eine Umleitung wird über Lohmannsweg, Weusthoffstraße, Eißendorfer Straße eingerichtet. Großräumig erfolgt die Umleitung über Milchgrund, Lohmannsweg, Friedhofstraße und Bremer Straße. zv