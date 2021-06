Jugendrotkreuz Harburg: Aktionswoche statt Zeltlager in den Sommerferien

Harburg - Aktionswoche statt Zeltlager: Weil die traditionelle Ferienfreizeit des Harburger Jugendrotkreuzes (JRK) an der Ostsee auch in diesen Sommerferien nicht stattfinden kann, bietet das ehrenamtliche Team Kindern (ab sieben Jahren) und Jugendlichen an fünf Tagen ein buntes Programm in Harburg an.

Wer sich bis zum 20. Juni anmeldet, kann zwischen dem 5. bis 9. Juli von 10 bis 16 Uhr Spiel, Spaß und Gemeinschaft mit anderen erleben. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird lediglich um zwei Euro pro Tag für Mittagessen, Material und Snacks gebeten. Eine Anmeldung ist auch für einzelne Tage möglich.

Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr in den Räumen des JRK in der Rote-Kreuz-Straße nahe der Außenmühle. Es finden Gruppenaktionen drinnen und draußen statt, außerdem wird gebastelt oder gekocht.

Informationen und Anmeldung unter www.jrk-harburg.de per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder unter Telefon 040 / 766 092-390.