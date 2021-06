Pädagogik: Erstmals digitale Bewerberbörse beim DRK-Harburg

Harburg - Welche DRK-Kita hat welchen Schwerpunkt? Mit welcher Qualifikation kann ich mich beim Interdisziplinären Frühförderzentrum bewerben? Welche Stellen sind aktuell frei? Auf Fragen wie diese bekommen interessierte Fachkräfte bei der ersten digitalen Bewerberbörse des Bereichs Pädagogik im Harburger Roten Kreuz sofort eine Antwort.



Am Donnerstag, 10. Juni, zwischen 16 und 18 Uhr stehen Mitarbeitende und Leitungen der 17 Kitas des DRK Hamburg-Harburg, der Nachmittagsbetreuung an Schulen (GBS) und des Frühförderzentrums (IFF) über die Videokonferenzplattform Zoom für Informationen, Nachfragen und Gespräche zur Verfügung. Nach einer Einführung werden Gruppenräume gebildet, in denen sich die einzelnen Einrichtungen vorstellen. In einem Gruppenraum gibt es außerdem Tipps für die Bewerbung direkt aus der Personalabteilung.



Interessierte schicken eine Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit dem Betreff "Digitale Bewerberbörse". Es wird ein Link bzw. ein QR-Code zur Teilnahme an der Zoom-Veranstaltung zugeschickt. Fragen zur Veranstaltung beantwortet das Bewerbermanagement telefonisch unter 0 40/76 60 92-9 39. (cb)