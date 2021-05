Recyclinghöfe bleiben Himmelfahrt und Pfingsten geschlossen

Harburg - Am Himmelfahrtstag (Do., 13.5.) und am Pfingstmontag (24.5.) fallen die Müllabfuhr und Wertstoffsammlung aus. Die Abfuhren finden in den Tagen danach jeweils einen Tag später als üblich statt, für die Freitage werden die Tonnen an den Sonnabenden geleert. Die Recyclinghöfe in Harburg und Neugraben bleiben an den beiden Feiertagen geschlossen. zv