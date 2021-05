Der Sommer kommt auf Kurzbesuch: 25 Grad und Sonne satt am Sonntag

Harburg – Auch wenn es kaum zu glauben ist: Am Wochenende gibt der Sommer ein Gastspiel in Harburg Stadt und Land! Nach den vielen Tagen mit Dauerregen und Stürmischen Wind gibt bekommen wir am Sonntag eine Kostprobe vom Sommer: Die Sonne lacht vom Himmel und das Thermometer soll bis auf 25 Grad klettern. Grund dafür ist warme Luft, die direkt aus der Sahara zu uns strömt. Bereits am Sonnabend soll es spürbar wärmer werden. Bei wolkigem Himmel sind immerhin 14 Grad drin.



Auch am Montag bleibt es laut Meteorologen mit 24 Grad noch schön warm. Ab Dienstag kühlt es vorerst wieder ab und das Wetter wird wieder regnerisch. (cb)