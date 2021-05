Bauarbeiten am Ehestorfer Heuweg sind erneut verschoben worden

Hausbruch - Die Arbeiten am Ehestorfer Heuweg verzögern sich weiter. Bevor die Bauarbeiten im 2. Bauabschnitt aweitergehen können, muss der Kreisel Appelbütteler Straße, oberhalb des Ehestorfer Heuwegs,fertiggestellt sein. Das wird voraussichtlich Ende Mai 2021 der Fall sein.

Daran schließen sich Instandsetzungsarbeiten im näheren Umfeld im Sommer und Herbst 2021 an. So gehen die ursprünglich für den März, dann für den Mai terminierten Arbeiten im Ehestorfer Heuweg erst im November los.



Zum Start der Bauarbeiten im November wird der Ehestorfer Heuweg in Teilabschnitten, je nach Bauphase, voll gesperrt. Anwohner, Lieferverkehr und Pflegedienste erreichen die Grundstücke über eine extra eingerichtete Schotterpiste.



Für die Anlieger bedeutet die Verschiebung keine neuen, sondern nur verschobene Behinderungen. wg