Lust auf Frühling am Sonnabend auf dem Harburger Wochenmarkt

Harburg - Lust auf Sonne, auf den Hauch von Frühling. Am Brunnen am Sand haben sich am Sonnabend Besucher des Wochenmarktes eingefunden, um eine kleine Pause vom Einkauf zu machen.

Harburgs Marktplatz ist aufgeblüht. Jetzt ist dort auch ein kleiner "Food-Truck" zu finden, ein Citroen-Oldtimer Typ HY, aus dem neben Kaffeespezialitäten auch ein paar Leckereien, natürlich nur zum Mitnehmen, angeboten. "Wir sind immer am Sonnabend hier", sagt einer der Betreiber. Sonst ist die rollende Kaffeebar auf dem Isemarkt oder zwei anderen Märkten nördlich der Elbe zu finden. zv