Behinderungen in Eißendorf: Beerentalweg zwölf Tage Sackgasse

Eißendorf – Der Beerentalweg wird zwölf Tage lang zur Sackgasse: Wie die Polizei mitteilte wird die Straße zwischen Kusselhang und Beerentaltrift vom 19. April, 7 Uhr, bis 30. April, 16 Uhr, voll gesperrt. Grund für die Sperrung sind Leitungsarbeiten.



Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren und auch alle abgehenden Straßen können laut Polizei erreicht werden. Eine Umleitung wird nicht eingerichtet, Autofahrer sollten diesen Bereich also weiträumig umfahren.



Bereits jetzt gibt es in Höhe Kusselhang auf dem Beerentalweg eine kleine Baustelle, an der der Verkehr vorbeigeleitet wird (Foto). (cb)