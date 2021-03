Wetter: Vor Ostern zeigt sich der Frühling von seiner Sonnenseite

Harburg – Unzählige bunte Farbtupfer an der viel befahrenen B75: Der Blumen-Teppich an der Bremer Straße in Appelbüttel steht wieder in voller Blüte. In der lang gezogenen Kurve erfreuen Tausende lilafarbene Krokusse die Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer.



Wenige Tage vor Ostern zeigt sich endlich auch der Frühling endlich von seiner Sonnenseite. Nachdem es am Montag noch stark bewölkt ist, sagen die Meteorologen für Dienstag und Mittwoch richtig gutes Wetter in Harburg Stadt und Land voraus.



Am Dienstag klettern die Temperaturen bei viel Sonnenschein auf 19 Grad und am Mittwoch soll sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Ab Donnerstag ist es mit dem Kurz-Sommer vorbei und es wird wieder merklich kühler. (cb)