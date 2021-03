Neu im Harburg-Info-Shop: Ein Nistplatz für heimische Vögel

Harburg - Der Harburg Info-Shop hat sein Sortiment um ein kleines Highlight erweitert. Passend zur Jahreszeit gibt es nun aus der

Serie „Harburg Home of“ ein Vogelhäuschen als Nistplatz für heimische Vögel.



Das neue Nistkästchen ist nicht nur ein schönes Geschenk, es hilft auch heimischen Vögeln. Das niedliche „HARBURG HOME OF…“ Nistkästchen bietet den am häufigsten bei uns vorkommenden Höhlenbrütern wie Kohlmeisen, Haussperlingen und sogar aufgrund der Lochgröße den Staren ein neues Zuhause und erleichtert das Leben der gefiederten Freunde.





Der Nabu meint: „Das Bauen und Anbringen von Nistkästen zählt zu den festen Bestandteilen aktiver Naturschutzarbeit. Künstliche Nisthilfen sind da sinnvoll, wo Naturhöhlen fehlen, weil alte und morsche Bäume nicht mehr vorhanden sind, oder weil an Gebäuden geeignete Brutnischen fehlen.“Mit großer Freude und unter dem Motto: „Neu im Harburg-Info-Shop: Vogelhäuschen als Nistplatz für heimische Vögel unterstützt das Citymanagement diese Frühlingsaktion.„Ob auf dem Balkon oder der Terrasse, zeigen Sie, dass Ihnen die heimische Tierwelt am Herzen liegt“.Das Nistkästchen ist aus Holzfasereinzelteilen zum Zusammenbauen und hat eine Größe von 14,2 x 12,2 x 17,5 Zentimeter und ein Gewicht von 292 Gramm. Der Durchmesser der Lochöffnung beträgt 3,8 Zentimeter Damit keine anderen Besucher zu Gast kommen können, ist eine Mindesthöhe bei der Aufhängung von 2 bis 3 Meter zu beachten. Auch ein trockenes Plätzchen ist von Vorteil.Erhältlich ist das Nistkästchen im Harburg Info Shop in der Hölertwiete 6 für 9,95 EuroDa speziell diese Zeit beziehungsweise März/April der ideale Zeitpunkt zum Aufhängen des Nistkästchens ist, eignet es sich auch als ein kleines Ostergeschenk. (cb)