Außenmühle: Rundweg wird gesperrt – Umleitung mit stärkeren Steigungen

Harburg – Spaziergänger an der Außenmühle müssen sich in der kommenden Woche auf einen Umweg mit mehreren Steigungen

einstellen. Der Grund: Von Montag, 15. bis Donnerstag, 18. März, wird der Rundweg, der direkt am Ufer verläuft gesperrt.



Der Wegbelag eines Teilabschnittes des Rundweges um die Außenmühle muss erneuert werden, teilte das Bezirksamt mit. In diesem Zeitraum ist der Abschnitt vom Restaurant Leuchtturm bis unterhalb des Wasserspielplatzes gesperrt.



Während der Unterhaltungsmaßnahme ist eine Umleitung (Foto unten) für Fußgänger ausgeschildert. „Die Umleitung verläuft über den Schulgarten und ist barrierefrei. An einigen Stellen kommt es aufgrund der Beschaffenheit des Parks allerdings zu stärkeren Steigungen“, so das Bezirksamt. (cb)