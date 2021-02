16 Grad und viel Sonne: Der Frühling gibt ein erstes Intermezzo

Harburg – Vom Winter direkt in den Frühling: Vor einer Woche hatten wir noch Temperaturen im Minusbereich und viele Menschen auf der

zugefrorenen Außenmühle – Jetzt gibt der Frühling in Harburg Stadt und Land seine erste Vorstellung im neuen Jahr.



Bereits am Freitag waren die Temperaturen angenehm und bei etwa 9 Grad es machte Spaß draußen zu sein. Doch es kommt noch besser: Sonnabend klettern die Temperaturen auf 14 Grad. Und am Sonntag wird soll es bei 16 Grad schon richtig warm werden. Und dazu lacht die Sonne vom Himmel. Auch in der nächsten Woche bleibt uns das frühlingshafte Wetter erhalten. (cb)