Viele Menschen auf Außenmühle: Polizei räumt Eis mit Lautsprecherdurchsagen

Harburg – Trotz mehrfacher Warnung der Behörden, das Eis der Gewässer zu betreten, holten viele Harburger heute die Schlittschuhe raus: Auf dem Ütschendiek im

Göhlbachtal drehten viele am sonnigen Sonnabend-Nachmittag auf den schnellen Kufen ihre Runden. Um Eishockey zu spielen, wurde sogar eine kleine Fläche vom Schnee geräumt und provisorische Tore aufgebaut. Auch Kinder mit ihren Eltern waren auf dem Eis unterwegs.



Ähnlich war die Situation auf der Außenmühle: Viele Spaziergänger waren auf der Eisfläche unterwegs und genossen diese außergewöhnliche aber auch gefährliche Situation. Obwohl sie auf dünnem Eis unterwegs waren, hatten sie Spaß und machten Selfies auf der zugefrorenen Außenmühle.



Allerdings patrouillierte hier die Polizei am Nachmittag in einem Streifenwagen. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Menschen aufgefordert, die Eisfläche zu verlassen. „Das Betreten der Eisfläche ist untersagt. Gehen sie nicht auf das Eis. Wir kommen wieder“, sagte eine Polizeibeamtin. Und die Warnung zeigte Wirkung: Die Menschen verließen das Eis und blieben am sichereren Ufer. (cb)

Eisvergnügen auf dem Ütschendiek im Göhlbachtal. Foto: Christian Bittcher