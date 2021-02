Daumen drücken: Kulturhaus Süderelbe für Stadtteilkulturpreis nominiert

Neugraben – Im Kulturhaus Süderelbe heißt es jetzt „Daumen drücken!“ Der Grund: Das Projekt „Vielfaltshaus“ des Kulturhauses ist unter den

zehn Finalisten für den mit 12.000 Euro dotierten Hamburger Stadtteilkulturpreis.



Aus den zahlreichen Bewerbungen wählten die Behörde für Kultur und Medien, die Hamburgische Kulturstiftung, die Gabriele Fink Stiftung, die Patriotische Gesellschaft von 1765, die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. und Stadtkultur Hamburg e.V. zehn herausragende Projekte und Programme aus, die in besonderem Maße die Qualitäten der Hamburger Stadtteilkultur repräsentieren.



Aus den 10 Finalisten wird nun eine unabhängige Jury die Preisträgerin beziehungsweise den Preisträger ermitteln. Der Preis wird im Rahmen einer festlichen Veranstaltung am 20. April 2021 öffentlich überreicht.



Das Projekt „Vielfaltshaus“ entstand aus der Idee, die hochwertigen Flyer der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“, die Corona-bedingt abgesagt werden mussten, kreativ und künstlerisch zu verwenden, statt diese zu entsorgen. Während der Herbstferien hatten Kinder und Jugendliche ein begehbares „Vielfaltshaus“ gestaltet und im Rahmen der Kulturtage Süderelbe eingeweiht.



Das Kulturhaus war bereits in 2019 mit dem Projekt „Kulturtage Süderelbe“ unter den Finalisten für diesen wichtigsten Preis der Stadtteilkultur. Das Team des Kulturhauses freut sich sehr über die erneute Nominierung – also noch mal Daumen drücken für Hamburgs Süden. (cb)