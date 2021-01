Verlängerung am Handweg: Straße bleibt bis 29. Januar gesperrt

Marmstorf – Schlechte Nachrichten für Autofahrer in Marmstorf: Am Handweg dauern die Bauarbeiten länger, als ursprünglich geplant: Eigentlich sollte die Straße in Marmstorf bereits am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.



Die Straße ist seit vorigem Montag wegen Bauarbeiten in Höhe Up den Wiemen wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Und das wird auch noch einige Tage so bleiben. Die Straße bleibt voraussichtlich bis zum Freitag, 29. Januar gesperrt. (cb)