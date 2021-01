Halbzeit am Handweg: Straße noch bis Freitag gesperrt

Marmstorf – Halbzeit am Handweg: Noch bis Freitag müssen Autofahrer, die in Marmstorf unterwegs sind mit der Sackgasse am Handweg leben. Die Straße ist seit Montag wegen Bauarbeiten in Höhe Up den Wiemen wegen Bauarbeiten voll gesperrt.



Spätestens am Freitag soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eine Zufahrt bis Haus Nummer 61 bleibt während der Sperrung möglich. (cb)