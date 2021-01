Marmstorf: Der Handweg wird für fünf Tage voll gesperrt

Marmstorf – Autofahrer in Harburg müssen sich in der kommenden Woche auf eine weitere Straßensperrung wegen Bauarbeiten einstellen: Von

Montag, 18. bis Freitag, 22. Januar wird der Handweg in Marmstorf zur Sackgasse.



Die Straße zwischen Schafshagenberg und Ernst-Bergeest-Weg wird in Höhe Up den Wiemen voll gesperrt. Die Zufahrt bis Haus Nummer 61 bleibt frei. Bereits jetzt weist unter anderem ein großes Hinweisschild an der Ecke zur Bremer Straße (Foto) auf die Sperrung hin, im Bereich der Baustelle wurde auf beiden Seiten eine Halteverbotszone eingerichtet. (cb)