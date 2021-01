Diesmal digital: Tag der offenen Tür am Friedrich-Ebert-Gymnasium

Heimfeld – Beim Tag der offenen Tür stellt sich das Friedrich-Ebert-Gymnasiums am Alten Postweg in Heimfeld den aktuellen

Viertklässlern vor. Einerseits ist das Friedrich-Ebert-Gymnasium eine allgemein bildende Schule mit breitem Angebot, andererseits gibt es spezielle Bildungsangebote, wie den Musik-Zweig und den Mint-Zweig.

Wegen der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr der Tag der offenen Tür digital stattfinden: Am Sonnabend, 16. Januar, präsentiert sich die Schule von 10 bis 14 Uhr unter www.ebert-anmeldung.de



