Zum Jahreswechsel: Im Landkreis Harburg darf geböllert werden

Landkreis - Ohne große Silvesterpartys, Treffen und den üblichen Lichterglanz am Himmel

geht das alte Jahr zu Ende und wird 2021 begrüßt. Denn angesichts der Corona-Pandemie findet der Jahreswechsel unter besonderen Vorzeichen und mit Einschränkungen statt. Das gilt für Kontakte, aber auch für das sonst übliche Feuerwerk. Darauf weist der Landkreis Harburg noch einmal hin.



Auch Silvester gelten die generellen Vorgaben für Kontaktbeschränkungen. Wie in der übrigen Zeit bis zunächst 10. Januar dürfen sich auch an Silvester und Neujahr maximal fünf Personen treffen. Sie dürfen nur aus zwei Haushalten stammen, es sei denn, es sind enge Angehörige. Auch bei engen Angehörigen bleibt die Gesamtanzahl von maximal fünf Personen aber bestehen. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht mit. Darüber hinaus sind am 31. Dezember und 1. Januar 2021 Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit unzulässig, auch wenn die anwesenden Personen das Abstandsgebot einhalten.



Böller und Raketen dürfen zu Silvester nicht verkauft werden. Das sieht die geänderte Sprengstoffverordnung des Bundes vor. Wer aus dem Vorjahr noch Böller und Raketen aufgehoben hat, darf diese zum Beispiel im eigenen Garten nun doch abbrennen – vorausgesetzt, er steht nicht mit mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten zusammen.

Unabhängig davon gibt es eine Reihe weiterer Regeln, die von jeder und jedem einzuhalten sind. So ist grundsätzlich das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände nicht nur in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, sondern auch in der Nähe von brandgefährdeten Gebäuden wie Reetdach- und Fachwerkhäusern oder Tankstellen verboten.

Das Verbot gilt auch für Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete. Aus Brandschutzgründen dürfen auch sogenannte Himmelslaternen nicht verwendet werden. Das Veranstalten von Feuerwerken für die Öffentlichkeit bleibt ebenfalls weiterhin verboten. wg