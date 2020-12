Großmoordamm: Steiff-Katze wird bei OBI für den guten Zweck versteigert

Harburg - Seit Jahren setzt sich das Team von OBI am Großmoordamm für die gute Sache ein

und sammeln für die Aktion "Hörer helfen Kinder" von Radio Hamburg. In diesem Jahr wurden Corona-Masken für eine Spende abgegeben. So sind aus Harburg und den Partnermärkten in Neugraben und Buchholz rund 5.800 Euro zusammen gekommen, die Dirk Heitmann, Betreiber der OBI-Märkte, auf 10.000 Euro aufgestockt hat.

Damit ist die Spendensammlung noch nicht zu Ende. Damit kommt eine Katze ins Spiel - eine ganz besondere. Sie ist von Steiff, ein besonders stattliches und schneeweißes Exemplar. Im OBI-Markt am Großmoordamm ist sie zu bestaunen und zu ersteigern. Noch bis Mittwoch, 12 Uhr, können Gebote abgegeben werden. Das Geld, dass dabei zusammen kommt, ist natürlich auch für den guten Zweck. zv