"Bergretter" Sebastian Ströbel nimmt Spende für Human@Human entgegen

Harburg – Einsatz für den Bergretter in Harburg: Normalerweise kennt man Schauspieler Sebastian Ströbel als Bergretter aus

der gleichnamigen ZDF-Serie. Als Schirmherr von Human@Human nahm Sebastian Ströbel am heutigen Freitag die Spende der Firma Print-o-tec entgegen.



Der Citymanagement Harburg hat zur Unterstützung des Einzelhandels in der Coronakrise Aufkleber im einheitlichen Harburg-Design erstellen lassen und an seine Mitglieder verteilt. Unter dem Motto „Harburg mit Abstand und Maske am besten“ wird seit April an den Eingangsbereichen freundlich und mit Wiedererkennung auf die Abstands- und Maskenregelung hingewiesen.



„Wir haben mit diesem Schild unsere Kunden informiert und gleichzeitig eine gute Sache unterstützt“, so Melanie-Gitte Lansmann. Für alle Mitglieder gab es die Fensteraufkleber gratis. Von den Hinweisschildern im Design der Marke „Harburg home of“ die als Boden- und Türaufkleber produziert wurden, ging ein Teilbetrag über eine Spende der Druckerei an den Verein Human@Human e.V., der sich seit 2015 um Geflüchtete kümmert.



Thomas Beyer, Geschäftsführer der Spezialdruckerei print-o-tec aus dem Harburger Binnenhafen, kam auf die Idee mit den Aufklebern die Arbeit des Vereins zu unterstützen: „Es freut mich persönlich ganz besonders, dass wir mit unserer Aktion einen Verein in direkter Nachbarschaft und mit einem sinnstiftendenden Ziel unterstützen konnten. Auch wir knabbern natürlich an den Auswirkungen der Krise, zumal ein Teil unserer Kundschaft aus dem Messe- und Veranstaltungssegment kommt. Trotzdem ist Solidarität und Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft ein wichtiger Bestandteil unseres Wertesystems und aus diesem Grund haben wir diese Spende gerne gegeben“, erklärt Thomas Beyer sein Vorhaben.



„Auch wir stehen, wie so viele andere, derzeit durch Corona aber auch dadurch, dass das Thema „Flüchtlingshilfe“ nicht mehr ganz oben auf der Agenda vieler Menschen steht, vor großen Herausforderungen. Aber wir stellen uns diesen neuen Herausforderungen und wir können mit ein wenig Stolz auf die letzten Monate zurückblicken in denen wir wieder viele Menschen durch Vermittlung von Patenschaften auf dem schwierigen Weg zur Integration begleiten konnten,“ freut sich Sebastian Ströbel als Schirmherr von Human@Human, der eigentlich für Juni eine große Charity-Veranstaltung geplant hatte.



„Die Spende verschafft uns ein wenig Luft in Bezug auf die Finanzierung unserer Vorhaben. Fielen doch leider in diesem Jahr viele Veranstaltungen coronabedingt aus“, ergänzt Julia Hobohm vom Human@Human Vorstand, die sich mit Hochdruck um die neue Datenbank kümmert, damit der Verein zukünftig noch effektiver Bedarfe und Angebote zusammenbringen kann. (cb)