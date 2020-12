Kunstvolle Weihnacht: Kunstleihe unterstützt Künstler aus Harburg

Harburg – Mit der „Kunstvollen Weihnacht!“ bietet die Kunstleihe Harburg nicht nur eine stilvolle und vor allem individuelle

Auswahl an Weihnachts-Präsenten an, sondern unterstützt zugleich die lokalen Künstler Harburgs unter dem Titel „support your local artist“. Denn pandemiebedingt ist durch den Komplettausfall von Ausstellungen vielen die Möglichkeit genommen ihre Arbeiten auszustellen und so auch verkaufen zu können.



Die Kunstleihe Harburg bietet an den kommenden zwei Sonnabenden, 12. und 19. Dezember jeweils zwischen 11 und 17 Uhr, zur Weihnachtszeit kleine Kunstgeschenke an. Maximal zwei Personen können die ehemaligen Ladenräume in der Meyerstraße 26, Ecke Bansenstraße betreten, aber in der Schaufensterauslage sind viele kunstvolle Weihnachtsgaben auch so schon zu bewundern.



Ob Jahreskalender mit diversen Werken aus dem Künstlern des Vereins „Alles wird schön“ von Harald Finke, Irmgard Gottschlich oder Jürgen Havlik oder mit AirBrush-Kunst von Chris Plagge, Aquarellen von Anne Flad, Regal-Kunst von Yvonne Lautenschläger, Acrylwerken von Petra Hagedorn oder Drucken von Sabine Schnell – das Angebot ist an Vielfalt und Werken reichlich und zudem erschwinglich.



„Und wenn schon viele nur noch dem Online-Shopping verfallen: Kunst ist doch noch Mal etwas ganz persönliches und macht einfach mehr her“, so Anne Flad vom Organisationsteam der Kunstleihe. Unter den feilgebotenen Arbeiten finden sich auch Gutscheine für die Kunstleihe, Kunstpuzzle oder die Monsterkarten der Harburger Künstlerin Ulrike Hinrichs als Powerpack für Intuitionen.



Weitere Informationen oder die Möglichkeit einen Termin zu Buchen gibt es unter Telefon 040/300 969-48 oder per Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (cb)