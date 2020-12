Zwei Freundinnen bereiten Kindern in der Vorweihnachtszeit eine Freude

Seevetal - Eine besondere Überraschung für die kleinen Leser hält die Bücherei Seevetal in der Adventszeit bereit: Erstmals bietet ein online

abrufbarer Video-Adventskalender Freude und Abwechslung für die Kleinen und ihre Familien. Bei der liebevoll erzählten und illustrierten Geschichte von „Die Prinzessin auf der Mandarine“ handelt es sich um das Werk der jungen Bücherei-Fans Jolina Wietek und Johanna Weseloh.



Die beiden kreativen Freundinnen möchten damit Kindern in der Vorweihnachtszeit eine Freude bereiten. Die 18-jährige Jolina hatte sich bereits vor einigen Jahren die Geschichte ausgedacht und auch damals schon in der Adventszeit ihrer Familie täglich daraus vorgelesen. Jetzt wurde die Idee weiterentwickelt und die 17-jährige Johanna hat mit Liebe zum Detail animierte Bilder hinzugefügt. Neu eingelesen ist jetzt ein Video-Adventskalender entstanden, der täglich ein neues Türchen und damit die Fortsetzung der Geschichtet enthält.



Julia Teichert, stellvertretende Büchereileiterin, ist begeistert von so viel Engagement: „Mit so einer kreativen Aktion werden die beiden jungen Damen ganz bestimmt viele Leser erfreuen."



Das erste Türchen öffnet sich am 1. Dezember, der Videokalender ist mit einem Klick hier abrufbar. (cb)