Kranarbeiten: Moorstraße wird zwei Nächte für den Verkehr gesperrt

Harburg – Die Moorstraße zwischen Hannoversche Straße und Wilstorfer Straße muss zwei Nächte lang für den Verkehr gesperrt werden. In der Nacht von Mittwoch, 2. Dezember, bis Donnerstag 3. Dezember, und in der Nacht von Dienstag, 8. bis Mittwoch, 9. Dezember, wird die Straße gesperrt.



Die Sperrungen beginnen nach Mitteilung der Polizei jeweils um 20 Uhr und dauern bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr. Der Grund für die Behinderung ist die Durchführung von Kranarbeiten in diesem Bereich. Es werden Umleitungen eingerichtet. (cb)