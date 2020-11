Pakete für Familien in Not: Startschuss für Johanniter-Weihnachtstrucker

Seevetal - Am Montag, 23. November, fällt der Startschuss für die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion 2020. Die

Hilfsorganisation bittet auch in diesem Jahr wieder Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, Hilfspakete mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem kleinen Kinderspielzeug zu spenden. Der Paketinhalt hilft dort, wo es häufig am Nötigsten fehlt: bei Not leidenden Kindern, Familien und alten Menschen in Albanien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumänien, der Ukraine und Bulgarien.





Die Pakete können bis zum 11. Dezember wochentags von 9 bis 15 Uhr kontaktlos abgegeben werden bei denimzum Beispiel in(Am Blöcken 14), in(Rütgersstraße 3) oder im Gesundheitszentrum(Bahnhofstraße 5). In allen Sammelstellen gibt es auch stabile, große Kartons, die kostenlos abgeholt werden können.In dieser Situation wollen die Johanniter mit dem Weihnachtstrucker ein klares Signal der Verlässlichkeit und Solidarität setzen: gegenüber den Partnern in den Zielregionen sowie den Empfängerinnen und Empfängern der Pakete. Neben dem klassischen Päckchenpacken gibt es in diesem Jahr zusätzlich die Möglichkeit, "virtuelle Päckchen" zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Paket finanzieren.Die eigentlichen Pakete stellen dann die bewährten Partner in den Empfängerländern zusammen. Auf der Internetseite www.weihnachtstrucker-spenden.de kann jeder ein Päckchen - oder auch zwei und mehr - packen. Bis zumbesteht hier die Möglichkeit, den Johanniter-Weihnachtstrucker zu unterstützen.Es ist wichtig, sich auch in diesen Jahr an die Packliste zu halten, damit keine Probleme am Zoll entstehen und die Menschen möglichst gleichwertige Pakete erhalten. Wer möchte, kann eine Karte mit einem persönlichen Weihnachtsgruß beilegen.1 Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte), 2 kg Zucker, 3 kg Mehl, 1 kg Reis, 1 kg Nudeln, 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 3 Packungen Kekse, 5 Tafeln Schokolade, 500 g Kakaogetränkepulver, 2 Duschgel, 1 Handcreme, 2 Zahnbürsten und 2 Tuben Zahnpasta.Nicht nur mit Päckchen auch mit Spenden können Hilfswillige den Weihnachtstruckern unter die Arme greifen und den Transport der Pakete oder die Koordination des Projektes unterstützen. Spenden sind möglich unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker, an den jeweiligen Abgabestellen oder direkt über folgendes Konto: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.; IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02; BIC: BFSWDE33XXX; Stichwort: Weihnachtstrucker.