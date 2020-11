Straßensperrungen durch Rohrbrüche: Reparaturen liegen im Zeitplan

Harburg – Innerhalb von nur wenigen Tagen hat es in Harburg zwei Wasserrohr-Brüche gegeben. Am Frankenberg und am Außenmühlendamm

mussten die Straßen wie berichtet am Sonnabend beziehungsweise am Mittwoch längere Zeit für den Verkehr gesperrt werden.



In beiden Fällen müssen die Straßen längere Zeit gesperrt bleiben, weil die Straßen unterspült wurden. Wir haben bei Hamburg Wasser nachgefragt, ob die Arbeiten im Zeitplan liegen und wann wieder mit einer Freigabe der beiden Straßen zu rechnen ist.



„Die Arbeiten Am Frankenberg laufen planmäßig. Am Montag beginnen die Asphaltarbeiten und am Ende der Woche werden wir die Straße freigeben“, sagte Janne Rumpelt, Pressereferentin bei Hamburg Wasser. Voraussichtlich wird die Straße am Freitag, 20. November, wieder freigegeben.



Die Ursachen für die beiden Brüche sind indes nicht bekannt. Janne Rumpelt: „Bei Rohrbrüchen kann man die genaue Ursache in der Regel nicht ausmachen. In den meisten Fällen ist es eine Kombination unterschiedlicher Faktoren. Dazu zählen Materialermüdung oder Bewegungen im Boden, die beispielsweise durch Verkehr oder die Witterung entstehen.“ (cb)