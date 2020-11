Herbstliches Farbenspiel: Oktober verabschiedete sich standesgemäß

Harburg – Die Kombination von Sonnenschein, blauem Himmel und herbstlichem Farbenspiel an den Bäumen lockte am

Sonntag – einen Tag vor dem „Lockdown Light“ – die Menschen in Harburg Stadt und Land ins Freie. Der Herbst zeigte sich noch einmal von seiner schönen Seite. Der „Goldene Oktober“ verabschiedete sich standesgemäß.



Besonders belebt war es im Harburger Stadtpark. Dort genossen die Menschen einen besonderen Sonntags-Spaziergang: In leuchtenden Herbst-Farben glänzt das Laub der Bäume in der Sonne und sorgt für Harburgs „Indian Summer“.



Auch am Montag und Dienstag lohnt sich ein Herbst-Spaziergang in der Natur: Die Meteorologen sagen sonniges Herbstwetter mit milden Temperaturen voraus. (cb)