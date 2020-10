Harburger Museum: „Hammaburg“ gibt es jetzt auch als Comic

Harburg - Comics lesen und etwas über die Stadtgeschichte Hamburgs lernen? Das ist dank des neuen Historiencomics

„Hammaburg“ möglich. Die in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Museum in Harburg entstandene Graphic-Novel von Comiczeichner Jens Natter ist ab sofort im Handel erhältlich.



Seit fast 1.200 Jahren ranken sich Geschichten und Mythen um die legendäre Hammaburg, auf die sich die Stadt Hamburg zurückführt. Die älteste bekannte Nennung erfolgte im Jahr 834, als der Missionar Ansgar nach Hammaburg kam. Die Keimzelle Hamburgs wurde seit Jahrhunderten auf dem Domplatz im Herzen Hamburgs vermutet. In jahrelanger Feinarbeit haben die Experten des Archäologischen Museums Hamburg die historischen Überlieferungen mit ihren aktuellen Grabungsergebnissen verknüpft und das Puzzle zur Entstehungsgeschichte der Hansestadt neu zusammengesetzt.





Erst durch die Auswertung der letzten Ausgrabungen 2005/06 und 2015 ist es demgelungen, die frühe Stadtgeschichte zu rekonstruieren und die historische Hammaburg tatsächlich zu identifizieren. Das Museum geht seit dem viele innovative Wege, um die Neuerkenntnisse breit zu streuen. So entstanden in den letzten Jahren diverse Publikationen, Podcasts, Apps und Medienstationen. Und ab sofort gibt es sogar einen Hammaburg-Comic!Der bekannte Hamburger Comiczeichnershat in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Museum Hamburg eine Graphic Novel über die Hammaburg verfasst. Museumsdirektorstand dem Autor bei seinem neuesten Werk mit wissenschaftlicher Fachberatung zur Seite und hat auch ein Vorwort beigesteuert. Nach rund dreijähriger Recherche ist der Historiencomic „Hammaburg“ nun erschienen und die vermeintlich trockene archäologische Materie so zu neuem Leben erweckt.Comiczeichner Jens Natter erzählt inhumorvoll von Hamburgs frühen Tagen und nimmt den Leser mit auf eine Reise ins 9. Jahrhundert. Zentrale Figur des Buches ist der Benediktinermönch Ansgar, der vom fränkischen Kaiser Ludwig dem Frommen mit der Aufgabe der Missionierung betraut und zur Hammaburg entsandt wird. Doch die eigentliche Herausforderung Ansgars ist nicht die Christianisierung der Heiden, sondern die Bedrohung durch die Wikinger aus dem Norden.Das Buch verfügt über alle Zutaten, die ein fesselnder Comic braucht und gleichzeitig gelingt es Jens Natter, Hamburgs Geschichte anschaulich und historisch stimmig zu erzählen.Die Graphic Novel „Hammaburg“ kann zum Preis von 16,95 Euro im Museumsshop erworben werden. Das Buch ist im Ellert & Richter Verlag erschienen (ISBN 978-3-8319-0781-6). (cb)