Beet-Geschichten: „Wie mache ich meinen Garten und Balkon winterfest?“

Harburg – Im Herbst stellen sich viele Gartenfreunden die Frage:

„Wie mache ich meinen Garten und Balkon Winterfest und was muss ich im Herbst noch tun?“ Und genau darum geht es im siebten Teil unserer Video-Serie „Beetgeschichten von harburg-aktuell“.



Gemeinsam mit Carsten Matthies, Geschäftsführer im Gartencenter Matthies, beantworten wir die wichtigsten Fragen, was im Herbst zu tun ist, damit Pflanzen und Zubehör die kalte Jahreszeit gut überstehen. Außerdem werfen wir einen Blick auf schöne Deko-Artikel und verraten, was man jetzt noch im Garten tun sollte, damit es im nächsten Frühjahr schön grünt und blüht. (cb)