Haferkamp Immobilien lädt zum „Tag der Immobilienbewertung“

Promotion - Wie wirkt sich die Coronakrise auf die Wertentwicklung von Immobilien aus?

Diese Frage beschäftigt derzeit verkaufswillige Haus- und Wohnungseigentümer sowie Kaufinteressenten gleichermaßen. Fallen die Preise vielleicht durch die Krise oder steigen sie unbeirrt weiter?



Bei Immobilientransaktionen geht es immer um eine Menge Geld, wer hier einfach aus dem Bauch heraus entscheidet, kann schnell mal falsch entscheiden und somit Geld verschenken.

Haferkamp Immobilien bietet Ihnen daher mit dem „Tag der Immobilienbewertung“ die Möglichkeit, langjährige Maklerexpertise in Kombination mit Auswertungen der aktuellen Marktdaten zu nutzen und stellt die Entscheidung über den passenden Verkaufszeitpunkt auf eine sichere Grundlage.



Erfahrene Verkaufsprofis erstellen in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr Marktwertanalysen. Wer also wissen will, was seine Immobilie aktuell wert ist, ist herzlich eingeladen, alle verfügbaren Objektinformationen mitzubringen und eine erste Marktwerteinschätzung mit nach Hause zu nehmen. Das Serviceangebot ist rein informativ, kostenfrei und verpflichtet zu nichts.



„Tag der Immobilienbewertung“

Samstag, 07. November 2020 in Harburg

Samstag, 14. November 2020 in Seevetal



Die Veranstaltung findet im Büro Harburg (Bremer Str. 181) oder Büro Seevetal (Kirchstraße 2) statt. Damit die Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden können, wird um vorherige Terminanmeldung gebeten, nutzen Sie unser Anmeldeformular https://haferkamp-immobilien.de/tag-der-immobilienbewertung-harburg/?ref=HarburgAktuell2020 oder Tel. 040/766 500-7.