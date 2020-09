Der neue Harburg Kalender ist ganz der Nacht der Lichter gewidmet

Harburg - Seit 2012 ist die „Nacht der Lichter“ aus dem Harburger Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Die

einzigartigen Lichtinszenierungen der Firma SHS Veranstaltungstechnik gepaart mit einem tollen Musikprogramm und dem traditionellen Lichterlauf sind ein fester Bestandteil der großen Events in Harburg geworden.



„Der Corona bedingte Ausfall der beliebten Nacht der Lichter in diesem Jahr ist nicht nur für die Harburger ein großer Verlust. Als Ersatz für die Veranstaltung und kleinen Trost für die abgesagte Nacht der Lichter gibt es in diesem Jahr einen Harburg Kalender voller Impressionen der letzten Jahre“, sagt Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann.



Ob der Kanalplatz aus der Vogelperspektive, das beleuchtete Rathaus oder die bunten Häuser, die sich im Wasser des Hafens spiegeln – es ist für jeden etwas dabei und der Kalender zeigt auf jeder Seite einzigartige und unvergleichbare Momente der Nacht der Lichter. Es sind Aufnahmen, die beeindrucken: Mit zwölf Fotos von unterschiedlichen Fotografen aus den besten Perspektiven, ist der Kalender ein echter Hingucker und gelungenes Unikat.



Diese Mischung macht den Kalender so einzigartig. Der Harburg Kalender wird im DIN-A3-Format gedruckt, startet mit einer Auflage von 500 Stück und ist ab sofort für 17,95 Euro in der Harburg Info in der Hölertwiete 6, im Pop Up Store im Phoenix Center und im Handel erhältlich. Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für alle Harburger und Nacht der Lichter-Fans. (cb)