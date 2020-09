Der Spätsommer verabschiedet sich – Jetzt kommen Wolken und Schauer

Harburg – Tretboot fahren auf der Außenmühle oder einen phantastischen Sonnenuntergang erleben - wer jetzt noch einmal das schöne

Spätsommer-Wetter genießen möchte, hat am heutigen Mittwoch vorerst die letzte Gelegenheit dazu. Grund: Der Altweiber-Sommer mit seinen warmen Temperaturen verabschiedet sich jetzt.



Während sich am Mittwoch das Wetter mit Temperaturen über 20 Grad und viel Sonne von seiner besten Seite zeigt, wird es ab Donnerstag merklich kühler. Spätestens am Freitag ziehen laut Meteorologen viele Wolken und Schauer herein. Die Temperaturen erreichen nur noch Höchstwerte um 15 Grad. (cb)