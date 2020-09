Herbstfest in der City: Erster Shopping-Sonntag nach Corona-Pause

Harburg - Auch das Sonntags-Shopping musste wegen der Corona-Pandemie eine lange Pause machen. Der letzte geplante Shopping-

Sonntag am 5. April musste abgesagt werden. Doch nun geht es endlich wieder los: Das Citymanagement freut sich sehr, am 27. September, das Harburger Herbstfest mit Sonntags-Öffnung der Geschäfte – unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen – in der Harburger Innenstadt durchführen zu können.



Zwischen 13 und 18 Uhr wird dieser Shopping-Sonntag in Kooperation mit den Centern und Einzelhändlern sowie mit einem Rahmenprogramm zu einem „Familiensonntag“ gestaltet und ist damit ein Event für Groß und Klein.



„Aufgrund der COVID 19-Pandemie kann leider keine Bühne mit Musikprogramm auf dem neu gestalteten Marktplatz aufgebaut werden, so finden die Attraktionen hauptsächlich in den Indoorbereichen statt“, sagt Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann.





Mit der Aktion „Weniger Müll = Mehr Wert!“ bieten diein der Zeit vom 7. September bis 2. Oktober den Besuchern eine interaktive Ausstellung rund um das Thema „Müll“. Hier geht es zum Beispiel um Fragen wie: „Wie viel Müll erzeugen wir Menschen? Was können wir tun, um unser Müllaufkommen zu verringern? Was passiert überhaupt mit unserem Müll?“ Das sind nur einige Fragen, die mit dieser Ausstellung beantwortet werden sollen.Imwird im großen Lichthof das Maritime Museum mit diversen Ausstellungsstücken zu Gast sein. Der Zugang zur Ausstellungsfläche wird abgesperrt und mit Einlass sein, damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig auf der Fläche aufhalten. Abgerundet wird der Sonntag mit vielen Aktionen in den einzelnen Mietbereichen.wird Corona gerecht eine Kochshow ausrichten. Mit Tresendisplay zum Schutz der begrenzten Zuschauer und ohne Verkostung. Die Märchentante liest bunte Herbstkurzgeschichten - vor begrenzten Zuschauern - vor und hat auch Kinderlieder in ihrem Programm. Alles im nötigen und vorgeschriebenen Abstand.Diemachen das Szenenbild bunt und fröhlich. Streetfood, Schausteller, zwei Karussells und viel Stimmung in der City runden das Programm ab. Viele kulinarische Angebote sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Herzhafte Leckerbissen und süße Gaumenschmeichler – für jeden Geschmack ist etwas dabei.Das Harburger Herbstfest wird von den Einzelhändlern in derdazu genutzt, die neu gestaltete Fußgängerzone den Besuchern im neuen Glanz vorzustellen. Für ein schönes, einheitliches und festliches Straßenbild wird die Hölertwiete mit bunten Luftballonblumen geschmückt.Die Stelzenläufer sorgen auch hier mit ihren prächtigen Kostümen für einmalige Fotomotive. Der Harburger Künstlerwird persönlich seine neuen Postkarten vor dempräsentieren und sich mit einer aktiven Performance als Illustrator beteiligen.Wie immer ist das Parken in allen Centern, bei Karstadt und den Fachmärken kostenlos. (cb)