Neue Harburg-Postkarten ab sofort in der Harburg-Info erhältlich

Harburg - Ansichtskarten mit Harburg-Motiven werden immer mehr nachgefragt. Deshalb hat das Citymanagement in Zusammenarbeit

mit zwei Künstlern viele neue Postkartenmotive in das Sortiment aufgenommen, die es ab sofort in der Hölertwiete und im Phoenix Center für 1,50 Euro zu kaufen gibt.



Postkarten aus Fotografien und Illustrationen bereichern ab sofort das Angebot für alle Harburg-Fans. Die Foto-Postkarten wurden von der Harburgerin Gundula Niegot in zwei Versionen gestaltet: Die Tag-Version sendet in eleganter Schreibschrift „Liebe Grüße aus Harburg“ mit Hochglanz-Motiven des Rathauses, der Außenmühle und der alten Elbbrücke. Die Nacht-Karte mit dem Text „Harburg bei Nacht“ in geometrischer Zierschrift zeigt die Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit des Stadtteils mit den beleuchteten Fassade der Häuser im Binnenhafen, der alten Elbbrücke im Sonnenuntergang sowie dem prächtigen Rathaus im Lichterglanz.



Illustrator Thorsten Kirsch hatte die Idee zu seinen 20 verschiedenen Postkartenmotiven bei Wanderungen, Kajakfahrten und Radtouren in und um Harburg. Ganz besonders hat ihn der Harburger Hafen inspiriert, da er dabei die noch nicht gentrifizierte Hafenlandschaft erleben, städtebauliche Sünden mit neuem Blick erfassen und mit Stift des Zeichners durchspielen konnte.



An jedem Ort wurden die Koordinaten festgehalten und in einen QR-Code umgewandelt. So ist jede Karte auch ein interaktives Spiel mit dem realen Ort, mit der Smartphone-Kamera oder einem QR-Code Scanner zu erleben und bietet dabei die Möglichkeit den Ort ggfs. einmal selbst neu zu entdecken.



Thorsten Kirsch geboren 1963 in Hamburg, arbeitet als freiberuflicher Illustrator, studierte Kunst und Kunstgeschichte und wohnt seit 2004 im Hamburger Süden. In dieser Zeit in Harburg war er bereits in mehreren Ausstellungen zu sehen und hat unter anderem das Projekt „Smartphonezombies Diary“ inszeniert.



Die Harburg Info in der Hölertwiete 6 ist Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr und der Harburger Pop-Up Store im Phoenix Center ist von Montag bis Sonnabend von 10 bis 18

Uhr geöffnet.