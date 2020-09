Neue Verkehrsführung: Instandsetzung der B75 geht in die dritte Phase

Harburg – Autofahrer in Harburg müssen sich ab dem heutigen Freitag auf neue Verkehrsführungen und neu gesperrte Auffahrten auf

der ehemaligen A253 einstellen. Die Grundinstandsetzung der B75 zwischen Harburg-Mitte und Neuland geht in die nächste Phase: Der Verkehr wird bis Ende Oktober 2020 auf die Richtungsfahrbahn Süd geführt. Die Einrichtung der neuen Verkehrsführung soll bis 22 Uhr abgeschlossen sein.



Dann stehen den Nutzern im Bereich der ehemaligen A 253 in Fahrtrichtung Norden zwei Fahrstreifen, in Fahrrichtung Süden ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Anschlussstellen auf der Richtungsfahrbahn Süd, HH-Neuland und HH-Harburg-Mitte stehen den Nutzern wieder vollständig zur Verfügung.



Um Platz für das Baufeld auf der Richtungsfahrbahn HH-Centrum zu erlangen ist es notwendig, die Auffahrtsrampe an der AS HH-Harburg-Mitte sowie die Ausfahrtsrampe an der AS HH-Neuland Fahrtrichtung Norden zu sperren.



Eine Umleitung ab dem 4. September ist wie folgt eingerichtet: Verkehrsteilnehmer folgen der U2, die über die Anschlussstelle HH-Harburg-Mitte – Großmoordamm - Großmoorbogen über die Neuländer Straße zur AS HH-Neuland beziehungsweise zur B 75 Richtung HH-Centrum führt. Im Bereich der Baustelle gilt nach wie vor eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 60. (cb)