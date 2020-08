Jetzt umsteigen: Förderprogramm für Lastenräder wird fortgesetzt

Harburg – Darüber werden sich auch viele Fahrrad-Fans im Hamburger Süden freuen: Die Umweltbehörde setzt das Förderprogramm

für Lastenräder aus dem Herbst 2019 fort. Ab Dienstag, 1. September, können Hamburger bis zu 2.000 Euro Zuschuss beim Kauf eines neuen E-Lastenrads und 500 Euro bei normalen Lastenrädern beantragen.



Wer von der Förderung profitieren möchte, muss auf jeden Fall schnell sein; Im Herbst 2019 hatten 1,5 Millionen Euro zur Förderung bereitgestanden. Diese waren nach kurzer Zeit ausgeschöpft. Die Hamburger Umweltbehörde setzt jetzt das Förderprogramm für Lastenfahrräder fort. Ab dem 1. September stehen dafür weitere 700.000 Euro bereit. Das teilte der Hamburger Senat am Donnerstag mit.



"Lastenräder sind klimafreundlich, sie sind ein wichtiger Baustein der Verkehrswende - gerade in einer Millionenstadt. Der Markt bietet immer mehr spannende und praktische Modelle. Mit einem Lastenrad im Haushalt kann der Verzicht auf ein eigenes Auto deutlich leichter fallen“, sagt Umweltsenator Jens Kerstan, und fügt hinzu: „Sowohl Privatleute als auch Gewerbebetriebe können für ein Cargo-Bike einen Zuschuss aus unserem Programm beantragen. Ich hoffe, dass dies einen weiteren Schub auslöst, um künftig noch mehr Lastenfahrräder auf Hamburgs Straßen und Radwegen rollen zu sehen."



Lastenräder haben viele Vorteile - nicht nur für die Umwelt: Man kommt staufrei durch die Stadt und spart sich die Parkplatzsuche. Ein Lastenrad ist im Vergleich zu einem Auto oder Lieferwagen viel günstiger in der Anschaffung und im Unterhalt. Auch für Firmen können Lastenräder im täglichen Lieferverkehr eine praktische Alternative sein.





Im Hamburger Süden ist dasam Großmoordamm großer Spezialist rund um das Thema Lastenräder (Foto links). Modelle unterschiedlicher Hersteller für die verschiedensten Einsatzbereiche stehen dort bereit.Alle Hamburger können den Zuschuss beantragen - ob Privatperson, Hausgemeinschaft, Verein, Gewerbetreibende, Selbstständige oder Firmen. Der Erstwohnsitz muss aber in Hamburg liegen. Gefördert werden 33 Prozent des Kaufpreises, maximal 2.000 Euro bei E-Lastenrändern, 500 Euro bei normalen Lastenrädern und bis zu 500 Euro für einen Lastenrad-Fahrradanhänger. Alle Bedingungen und wie und wo man eine Förderung beantragen kann, sind hier mit einem Klick nachzulesen. (cb)