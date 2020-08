Harburg im Rampenlicht: „Sommer im Park“ zeigte den „Spirit of Harburg“

Harburg – Das Kulturfestival „Sommer im Park“ war gute Werbung für den Bezirk Harburg. Der „Spirit of Harburg“ kam im Fernsehen und

auf der Bühne gut rüber. Acht Stunden lang präsentierte sich Harburg am Sonnabend per Live-Stream auf dem Fernsehsender Hamburg 1 den Zuschauern. Ausgangspunkt für die Übertragung war die Freilichtbühne im Harburger Stadtpark, wo Coronabedingt nur jeweils 250 Zuschauer für einen der fünf Show-Blöcke live dabei sein konnten.





Corona Regeln: Gospaltrain stand mit nur 16 Personen auf der Bühne. Foto: Christian Bittcher

Auf der Bühne gab es Gesprächsrunden zu verschiedenen Harburg Themen: Hier spricht Marco Ostwald mit Martina Siebert, Dr. Ralf Grote und Gorch von Blomberg über Binnenhafen und TUHH. Foto: Christian Bittcher

Rainer Maria Weiss im Gespräch mit Künstlerin Antje C. Gerdts. Foto: Christian Bittcher

Kritischer Blick nach oben: Bei Musik-Kabarettist Johannes Kirchberg setzte der Regen ein. Foto: Christian Bittcher

Auch viele jüngere Harburger waren vom Kulturvestival begeistert. Foto: Christian Bittcher

Sänger Stefan Gwildis wird von Melanie-Gitte Landsmann begrüßt. Foto: Christian Bittcher

Das Comedy-Duo Charlotte & Ralf. Foto: Christian Bittcher

Unter den Live-Gästen waren auch viele prominente Harburger: Unter anderem genossen Museums-Direktorsein kaufmännischer GeschäftsführerBauunternehmerSoziadezernentinund(Grüne) das Programm.Die Zuschauer erlebten live und am Fernseher einen spannenden Mix aus Musik, Talk und Comedy. Zudem stellten sich auf der Spielwiese oberhalb der Bühne mehrere Gruppen aus dem Bereich Tanz und Kultur vor. Durch das Programm führte ModeratorDoch das war nicht alles: Insgesamt 30 Kurzfilme über Harburg wurden produziert und zwischendurch eingespielt. Dabei wurden viele Institutionen und kulturelle Einrichtungen and Harburg, Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen kurz vorgestellt. Der Bogen reichte vonundüberundbis hin zurundAb 17.30 Uhr spielte das Wetter allerdings nicht mehr mit und es schlug die Stunde der Regenschirme und Plastik-Capes: Aus leichtem Nieselregen wurde echtes Schmuddelwetter. Während viele Auftritte wie die vonundnoch bei gutem Wetter stattfanden, setzte bei Musik-Kabarettistder Regen ein.Für viele Künstler war es der erste Auftritt nach der Corona-Zwangspause, der überhaupt wieder möglich war. Der Choretwa stand mit nur 16 Sängern auf der Bühne, der Mindestabstand musste eingehalten werden, so dass jeder Künstler ein eigenes Mikrofon hatte.Mit Spannung wurde der Auftritt der beiden Stars erwartet, die sich wie berichtet für das Festival angekündigt hatten:wurde am Klavier vonbegleitet und sorgte mit seinen beiden Hitsundfür Gänsehaut-Stimmung.Ein echter Sonnenschein auf der Bühne war der gut gelaunte Sängerder einfach gemeinsam mit seiner Gitarre versuchte, den Regen mit seinen Songsundweg zu singen.Im Anschluss an das sechsstündige Bühnenprogramm ging es in Harburgs Club-Landschaft. Von 20 bis 22 Uhr gab es einen Live-Stream aus den Musikclubsund(cb)